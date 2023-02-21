بتهم بينها الرشوة وغسل أموال.. "نزاهة" تحقق مع 241 متهما

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في السعودية إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية عبر 2194 جولة رقابية خلال شهر رجب 1444 هـ.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقع "تويتر"، أن التحقيق شمل 241 متهما، وقد تم إيقاف 159 مشتبها منهم ومن أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد⁩ تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رجب 1444هـ pic.twitter.com/xVFaYiuP7f — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) February 21, 2023

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وذكرت أن المتهمين متورطون بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وشملت الجهات التي ينتمي لها الموقوفون وزارات الداخلية والدفاع والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والصحة والتعليم، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.