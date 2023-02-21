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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة السعودية مناسبة
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السعودية

بتهم بينها الرشوة وغسل أموال.. "نزاهة" تحقق مع 241 متهما

تم إيقاف 159 مشتبهاً بهم

دبي - العربية.نت
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قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في السعودية إنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية عبر 2194 جولة رقابية خلال شهر رجب 1444 هـ.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقع "تويتر"، أن التحقيق شمل 241 متهما، وقد تم إيقاف 159 مشتبها منهم ومن أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وذكرت أن المتهمين متورطون بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وشملت الجهات التي ينتمي لها الموقوفون وزارات الداخلية والدفاع والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والصحة والتعليم، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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