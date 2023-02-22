البنك المركزي الصيني يضخ مزيدا من السيولة عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

واصل البنك المركزي الصيني ضخ الأموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة اليوم الأربعاء.

وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بقيمة 300 مليار يوان (نحو 43.63 مليار دولار أميركي) بسعر فائدة 2%.

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وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على السيولة النقدية المستقرة حتى نهاية الشهر، وفقا للبنك المركزي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.