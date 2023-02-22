اقتصاد
البنك المركزي النيوزيلاندي يرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية
لتصل لأعلى مستوياتها منذ العام 2008
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رفع البنك المركزي النيوزيلاندي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، بعد أن رفعها بـ 75 نقطة أساس في الاجتماع السابق، لتصل لأعلى مستوياتها منذ العام 2008.
ورفع البنك الفائدة من 4.25% إلى 4.75%، كما كان متوقعا، لافتا إلى الحاجة إلى مزيد من الزيادات لكبح التضخم.
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وأظهرت توقعات المركزي أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 5.5% هذا العام، دون تغيير عن توقعاته السابقة.
وتأتي هذه الزيادة للاجتماع العاشر على التوالي.
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