البنك المركزي النيوزيلاندي يرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية

رفع البنك المركزي النيوزيلاندي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، بعد أن رفعها بـ 75 نقطة أساس في الاجتماع السابق، لتصل لأعلى مستوياتها منذ العام 2008.

ورفع البنك الفائدة من 4.25% إلى 4.75%، كما كان متوقعا، لافتا إلى الحاجة إلى مزيد من الزيادات لكبح التضخم.

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وأظهرت توقعات المركزي أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 5.5% هذا العام، دون تغيير عن توقعاته السابقة.

وتأتي هذه الزيادة للاجتماع العاشر على التوالي.