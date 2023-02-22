التضخم السنوي في المغرب يقفز 8.9% في يناير.. أعلى مستوى في 3 عقود

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 8.9% على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وسجلت معدلات التضخم أعلى مستوى منذ أكثر من 3 عقود.

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وزادت أسعار المواد الغذائية 16.8% فيما صعد التضخم في السلع غير الغذائية 3.9%. وارتفع المؤشر على أساس شهري بواقع 0.4%.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، 8.2% على أساس سنوي و0.4% على أساس شهري.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر الماضي، أن يعود المغرب إلى النمو الاقتصادي العام المقبل، ولكن من "الضروري" أن يسرع الإصلاحات الهيكلية.

وأضاف الصندوق أن احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية، وحث على إجراء إصلاحات توسع الحماية الاجتماعية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ومعالجة تحديات تغير المناخ.