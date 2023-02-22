اقتصاد الصين
بكين: الصين تخطط لاستثمارات ضخمة في أندونيسيا لتعزيز التعاون
وزير الخارجية الصيني يزور أندونيسيا
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أعلنت بكين، اليوم الأربعاء، عن خطط صينية لضخ استثمارات ضخمة في أندونيسيا لتعزيز التعاون.
وبدأ وزير الخارجية الصيني تشين قانغ زيارة إلى أندونيسيا بناء على دعوة وزيرة الشؤون الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، وفقا لما أعلنه وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، نقلاً عن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
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وقال المتحدث إن تشين سيترأس الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بشأن التعاون الثنائي بين الصين وأندونيسيا، وسيزور أمانة الآسيان أيضا خلال زيارته.
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