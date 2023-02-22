بنوك في الإمارات تعتزم خفض وتعديل رسوم التحويلات المالية أبريل المقبل

تعتزم بنوك خفض رسوم التحويلات المالية والحوالات التي تتم بالدرهم داخل الإمارات، لتصبح مجانية تماماً أو برسوم 37 درهماً بدلاً من 75 درهماً المعمول بها حالياً، وذلك اعتباراً من 23 أبريل المقبل.

وبحسب رسائل تلقاها عملاء هذه البنوك، فإن البنوك عدلت أيضاً بعض الرسوم المتعلقة بالتحويلات المالية داخل الدولة، باستخدام العملات الأجنبية، برفعها لتصبح 100 درهم بدلاً من 75 درهماً، حال تمت المعاملة باستخدام الفرع، أما إذا تمت عبر التطبيق الذكي فإنها ستنخفض إلى 25 درهماً فقط، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

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ووفقاً للرسائل، فإن جميع الحوالات المستلمة، التي يدفع رسومها المرسل، وتحمل رمز "أو يو آر" ستكون مجانية تماماً، أياً كان مبلغها.

وحددت بعض هذه البنوك مبالغ لقيمة الرسوم التي يتشارك فيه المرسل والمستفيد وتلك المجانية، وتم تعديل الرسوم المعمول بها حالياً، والبالغة 75 درهماً لتصبح في حال كان مبلغ الحوالة حتى 500 درهم، مجاناً من دون أي رسوم، وفي حدها الأقصى لما فوق 1500 درهم ستكون الرسوم 75 درهما.

وبحسب الرسائل المرسلة للعملاء، فإنه سيتم إضافة نسبة 5% على قيمة الرسوم المخفضة والمعدلة أو تلك التي تمت زيادتها كضريبة قيمة مضافة، ما لم يتم النص على أن الرسم شامل الضريبة أو غير خاضع لها.