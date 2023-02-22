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حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا (رويترز)
اقتصاد مصر

أقل عرض في مناقصة مصرية لشراء قمح روسي عند 317.5 دولار للطن

متعاملون قالوا إن العرض قدمته شركة جرين فلاور

القاهرة - رويترز
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قال متعاملون إن أقل عرض مقدم في مناقصة حكومية مصرية لشراء قمح، اليوم الأربعاء، بلغ 317.5 دولار للطن لتوريد قمح روسي بنظام التكلفة والشحن.

وقدمت العرض شركة جرين فلاور.

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي، تحت القرض رقم "‭9399-EG‬" بالسداد عند الإطلاع لكمية 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن +/-5% بناء على رغبة البائع من آخر محصول للتوريد شاملا تكلفة الشحن.

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‭و‬يكون الشحن خلال الفترة من أول أبريل/ نيسان و15 من الشهر نفسه من جميع المناشئ المعلن عنها بكراسة شروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقالت الهيئة إنه يتعين تقديم العروض مباشرة للهيئة في مظروفين في موعد غايته الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير/شباط 2023 مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائي طبقا للموضح بكراسة الشروط.

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