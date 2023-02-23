روسيا و أوكرانيا
أوكرانيا تكشف النقاب عن ورقة نقدية جديدة مع ذكرى الغزو الروسي
الورقة النقدية من فئة 20 هريفنيا
وضع القراءة
100% حجم الخط
كشف البنك المركزي الأوكراني عن ورقة نقدية تذكارية اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الأولى للغزو الروسي.
ويظهر على أحد جانبي الورقة النقدية من فئة 20 هريفنيا (0.54 دولار) ثلاثة جنود يرفعون علم البلاد، بينما يوجد على الجانب الآخر صورة يدين مقيدتين بشريط، في إشارة واضحة إلى جرائم حرب تتهم كييف القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا. وتنفي موسكو هذه الاتهامات.
مادة اعلانية
وقال محافظ البنك الوطني الأوكراني أندريه بيشني خلال عرض بالبنك المركزي في كييف "بمناسبة الذكرى السنوية للحرب، قررنا إصدار ورقة نقدية تذكارية تصور عاما من المشاعر والأنماط والأشياء المميزة على قطعة صغيرة من الورق".
وبذل البنك المركزي جهودا مضنية منذ الغزو الروسي الشامل في 24 فبراير/شباط من العام الماضي للحفاظ على صمود الاقتصاد والاستقرار.
اقرأ أيضاً
-
الأردن يطرح مناقصة لشراء 120 ألف طن من علف الشعيرأكد أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو أول مارس اقتصاد
-
ارتفاع فاتورة الأردن النفطية 47.2% خلال 2022بلغت قيمة واردات المملكة من النفط ومشتقاته 4.9 مليار دولار طاقة
-
هيئة السلع التموينية المصرية تتلقى عروضاً في ممارسة لشراء زيوت نباتيةأقل عرض في المناقصة لشراء زيت دوار الشمس عند 1190 دولاراً للطن اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية