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البنك الوطني الأوكراني المركزي
البنك الوطني الأوكراني المركزي
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تكشف النقاب عن ورقة نقدية جديدة مع ذكرى الغزو الروسي

الورقة النقدية من فئة 20 هريفنيا

كييف - رويترز
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كشف البنك المركزي الأوكراني عن ورقة نقدية تذكارية اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الأولى للغزو الروسي.

ويظهر على أحد جانبي الورقة النقدية من فئة 20 هريفنيا (0.54 دولار) ثلاثة جنود يرفعون علم البلاد، بينما يوجد على الجانب الآخر صورة يدين مقيدتين بشريط، في إشارة واضحة إلى جرائم حرب تتهم كييف القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا. وتنفي موسكو هذه الاتهامات.

وقال محافظ البنك الوطني الأوكراني أندريه بيشني خلال عرض بالبنك المركزي في كييف "بمناسبة الذكرى السنوية للحرب، قررنا إصدار ورقة نقدية تذكارية تصور عاما من المشاعر والأنماط والأشياء المميزة على قطعة صغيرة من الورق".

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وبذل البنك المركزي جهودا مضنية منذ الغزو الروسي الشامل في 24 فبراير/شباط من العام الماضي للحفاظ على صمود الاقتصاد والاستقرار.

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