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صورة تعبيرية عن الذكاء الاصطناعي (iStock)
صورة تعبيرية عن الذكاء الاصطناعي
ذكاء اصطناعي

استطلاع: 60% من سكان العالم لا يثقون في الذكاء الاصطناعي

سكان البلدان النامية الأكثر ثقة وأعلى مستوى من القلق في الدول المتقدمة

سيدني - تاس
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أعرب أكثر من 60% ممن شاركوا في استطلاع رأي دولي أجرته منظمة العفو الدولية وجامعة "كوينزلاند"، عن عدم ثقتهم بالذكاء الاصطناعي، بحسب ما أظهرت نتائج الاستطلاع.

وشمل الاستطلاع أكثر من 17 ألف شخص في 17 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والصين والهند وجنوب إفريقيا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن سكان البلدان النامية هم الأكثر ثقة بالذكاء الاصطناعي، على عكس الوضع في فنلندا واليابان، حيث أعرب أقل من ربع المستطلعين عن ثقتهم به، وذلك يرجع إلى حد كبير إلى قضايا الأمن السيبراني.

ووفقا للخبراء، فإن مواطني الدول المتقدمة، ولا سيما أستراليا وكندا وفرنسا، لديهم أعلى مستوى من القلق بشأن التطورات في هذا المجال.

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