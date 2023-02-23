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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
اقتصاد الأردن

الأردن يطرح مناقصة لشراء 120 ألف طن من علف الشعير

أكد أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو أول مارس

هامبورج - رويترز
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قال متعاملون أوروبيون، اليوم الخميس، إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن طرح مناقصة دولية جديدة لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من علف الشعير.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو أول مارس/آذار.

وتطلب المناقصة الجديدة شحنات تتراوح بين 50 ألفا إلى 60 ألف طن ‏للشحنة الواحدة في الفترات من أول إلى 15 يونيو/حزيران، ومن 16 إلى 30 من الشهر نفسه، ومن أول إلى 15 يوليو/تموز.

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واشترى الأردن 60 ألف طن من الشعير في مناقصة سابقة أغلقت أمس الأربعاء لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن.

كما طرح الأردن اليوم الخميس مناقصة دولية منفصلة لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من القمح.

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