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شعار البنك الدولي (فرانس برس)
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البنك الدولي

البنك الدولي يعتزم تعيين رئيساً جديداً بحلول مايو

بعد استقالة ديفيد مالباس

واشنطن – فرانس برس
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أعلن البنك الدولي، يوم الأربعاء، أنّه يعتزم بحلول مطلع مايو تعيين خلف لرئيسه المستقيل ديفيد مالباس الذي سيغادر منصبه في 30 يونيو.

وقال البنك في بيان إنّ باب الترشيحات للمنصب الشاغر سيُفتح من 23 فبراير ولغاية 29 مارس.

وأضاف أنّه بعد تقديم المرشّحين طلباتهم سيتمّ نشر قائمة ترشيحات مختصرة تضمّ ثلاثة أسماء على الأكثر "قبل المقابلات الرسمية التي سيجريها المديرون بانتظار اختيار الرئيس الجديد في مطلع مايو 2023".

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وفي بيانه شدّد البنك الدولي على أنّه يشجّع "بقوة ترشّح نساء" للمنصب الشاغر.

ويتعيّن على المرشّحين أن يتمتّعوا بمؤهّلات من بينها "خبرة قيادية مثبتة" و"خبرة في إدارة منظّمات كبيرة" و"التزام راسخ بالتعاون المتعدّدة الأطراف".

وبموجب تفاهم غير مكتوب، يتولى أميركي رئاسة البنك الدولي، وأوروبي إدارة صندوق النقد الدولي.

والبنك الدولي تأسس في 1944 ويدعم مشاريع التنمية.

ويضمّ البنك الدولي حالياً 189 دولة عضواً ولديه أكثر من عشرة آلاف موظف في جميع أنحاء العالم.

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