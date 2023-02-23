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الهند

الهند تعتزم تمديد قيود تصدير الأرز

أكبر مصدر للأرز في العالم يسعى للسيطرة على الأسعار المحلية

مومباي/نيودلهي – رويترز
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قال مصدران حكوميان اليوم الخميس، إن الهند لا تعتزم رفع الحظر المفروض على صادرات كسر الأرز وخفض ضريبة بنسبة 20% على الشحنات الخارجية من الأرز الأبيض، مع سعي أكبر مصدر للأرز في العالم للسيطرة على الأسعار المحلية.

وستجبر القيود التي تفرضها نيودلهي على تصدير الأرز المشترين، خاصة في آسيا وإفريقيا، على دفع المزيد مقابل السلعة الأساسية التي أصبحت باهظة الثمن في الأسابيع القليلة الماضية.

وحظرت الهند تصدير كسر الأرز وفرضت رسوما 20% على صادرات مختلف الأنواع الأخرى في سبتمبر/أيلول 2022 وسط مخاوف بشأن الإنتاج بسبب معدل أقل من المتوسط في الأمطار الموسمية في الولايات الرئيسية المنتجة للأرز.

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وقال مسؤول حكومي كبير، طلب عدم نشر اسمه: "صادرات الأرز لم تتباطأ على الرغم من رسوم التصدير البالغة 20%، ولهذا السبب نعتقد أنه لا يوجد سبب لتقليل الرسوم أو إلغائها".

وارتفعت صادرات الأرز الهندية 3.5% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 22.26 مليون طن في عام 2022. وكان هذا أكثر من الشحنات الإجمالية لأكبر أربع دول مصدرة بعد الهند وهي تايلاند وفيتنام وباكستان والولايات المتحدة.

وقال المسؤول "لا يمكننا استئناف صادرات كسر الأرز فقط لأن شخصا ما في الصين أو أي دولة أخرى يريده كمادة خام لصنع الإيثانول أو كعلف للماشية. نفضل أن تستهلكه صناعتنا المحلية".

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