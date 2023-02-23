انخفاض غير متوقع لطلبات إعانة البطالة بأميركا الأسبوع الماضي

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، فيما يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى تراجعت 3 آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 192 ألفا للأسبوع المنتهي في 18 فبراير/شباط.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 200 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

بشكل منفصل، أكد تقرير من وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن الاقتصاد نما بقوة في الربع الرابع من 2022، على الرغم من أن جزءا كبيرا من زيادة الإنتاج جاء من سلع غير مبيعة لدى الشركات.

وقالت الحكومة في تقديرها الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، إن الناتج المحلي زاد بوتيرة سنوية معدلة بلغت 2.7% في الربع الماضي. وقد تم تعديل ذلك بالخفض من 2.9% التي تم إعلانها الشهر الماضي.

كان اقتصاديون قد توقعوا عدم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي.