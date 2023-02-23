بيانات حكومية: ربع الشركات البريطانية سترفع أسعارها في مارس

أظهر مسح نشر اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا في نسبة الشركات البريطانية التي تتوقع رفع أسعارها في مارس/آذار، مما يزيد من الدلائل على أن ضغوط الأسعار ربما بلغت ذروتها.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن 25% من الشركات التجارية تتوقع زيادة أسعار السلع أو الخدمات التي تبيعها خلال الشهر المقبل.

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وكان المكتب قد قال في يناير/كانون الثاني إن النسبة بلغت 26%.

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1% في يناير/كانون الثاني من أعلى مستوى سجله في 41 عاما عند 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول.

ويعتزم ما يقرب من نصف الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الإقامة والطعام رفع الأسعار، وهي أعلى نسبة تُسجل في جميع القطاعات.

ومن بين جميع الشركات التي شملها المسح خلال الأسبوعين الماضيين، قالت 35% منها إن تكاليف الطاقة كانت السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار.