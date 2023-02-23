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رياض سلامة (أرشيفية من رويترز)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
مصرف لبنان

قاضٍ لبناني يتهم حاكم مصرف لبنان بغسل الأموال

تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهراً

بيروت – رويترز
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قال مصدر قضائي رفيع، اليوم الخميس، إن قاضيا لبنانيا اتهم حاكم البنك المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع.

تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا. وتنحى قاض سابق عن التحقيق ولم يوجه أي اتهامات.

ونفى رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة وشقيقه رجا، هذه الاتهامات.

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وقبل أيام ذكر سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو/تموز.

وقال في مقابلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وإنه يرى أن الفترة الماضية كافية.

وأفاد سلامة بأن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به، وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي.

وقال "الحرية المتروكة بالسوق عشان معنديش احتياطي كفاية للتدخل".

وأضاف سلامة أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار، وأن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 17 مليارا.

وقال "الاحتياطي اليوم 15 مليارا، 10 مليارات بقدر استعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية، والذهب بلبنان قيمته تساوي بحدود 17 مليارا".

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