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اقتصاد مصر

مصر تشتري 240 ألف طن من القمح في مناقصة

للشحن في الفترة من 1 إلى 15 أبريل

القاهرة – رويترز
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي مشتري الحبوب في مصر، إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة دولية للشحن في الفترة من 1 إلى 15 أبريل/نيسان، بتمويل من البنك الدولي.

وأضافت الهيئة أن عملية الشراء تمت بسعر 317.50 دولار للطن شاملا التكلفة والشحن من جرين فلاور، وأن الدفع عند الاطلاع.

وقدم التجار تفاصيل لعملية الشراء هي أنها من شحنتين زنة الواحدة 60 ألف طن وثلاث شحنات زنة الواحدة 40 ألف طن.

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