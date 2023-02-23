هيئة السلع التموينية المصرية تتلقى عروضاً في ممارسة لشراء زيوت نباتية

قال متعاملون إن أقل عرض جرى تقديمه في ممارسة شراء حكومية للزيوت النباتية‭‭‭ ‬‬‬في مصر اليوم الخميس، بلغ 1190 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن مقابل عشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس.

وأضافوا أن أقل عرض تم تقديمه لزيت الصويا في الممارسة كان 1314 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن مقابل 6 آلاف طن.

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وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء زيوت نباتية في مناقصة دولية للوصول في الفترة من الأول إلى 20 أبريل/نيسان. وطلبت من التجار تقديم العطاءات عبر خطابات اعتماد مدتها 180 يوما ستختار الهيئة من بينها.