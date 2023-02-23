تركيا تخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس بعد الزلزال
التحفيز جاء رغم ارتفاع التضخم فوق 85% العام الماضي وانخفاضه إلى 58% في يناير
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 8.5%، اليوم الخميس كما كان متوقعا، في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في جنوب البلاد هذا الشهر.
مصدر: تبرعات "المركزي التركي" لضحايا الزلزال ستُدفع من أرباحه السنوية
وخفض البنك الفائدة 500 نقطة أساس خلال العام الماضي في دورة تيسير غير تقليدية بهدف مواجهة التباطؤ الاقتصادي، قبل أن يبقيها دون تغيير عند 9% في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني. وجاء هذا التحفيز رغم ارتفاع التضخم فوق 85%، العام الماضي وانخفاضه فقط إلى 58%، في يناير/كانون الثاني.
وحتى قبل الزلازل التي ضربت البلاد، توقع محللون أن يكون هناك المزيد من التيسير قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو/حزيران والمتوقع أن يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان فيها أصعب تحد سياسي له خلال فترة حكمه الممتدة لعقدين.
وفي استطلاع أجرته "رويترز" وشمل 17 خبيرا اقتصاديا جاء متوسط التوقعات لصالح خفض الفائدة 50 نقطة أساس لتقليل التداعيات الاقتصادية للزلزال.
وتتوقع مجموعات أعمال وخبراء اقتصاد أن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية، وأن يمحو نقطة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي لهذا العام.
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