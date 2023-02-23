اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية في ولايتي لويزيانا ووست فرجينيا
شعار تطبيق تيك توك
تكنولوجيا

"تيك توك" تأسف لقرار المفوضية الأوروبية بحظر تطبيقها وتصفه بـ"المجحف"

قررت حظر التطبيق على أجهزتها الرسمية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عبرت شركة "تيك توك"، اليوم الخميس، عن أسفها لقرار المفوضية الأوروبية بحظر تطبيقها، فيما وصفته بـ"المجحف".

جاء ذلك بعد قرار المفوضية الأوروبية، بحظر تطبيق "تيك توك" على أجهزتها الرسمية.

ونفى الاتحاد الأوروبي، التعرض لضغوط من واشنطن لحظر تطبيق "تيك توك".

وكالة الطاقة الدولية: حرب الطاقة بين أوروبا وروسيا لم تنته بعد طاقة روسيا و أوكرانيا وكالة الطاقة الدولية: حرب الطاقة بين أوروبا وروسيا لم تنته بعد

ويواجه "تيك توك" مخاوف غربية مع زيادة انتشاره وتوسعه، وكان الكونغرس الأميركي قد مرر مشروع قانون إنفاق من الحزبين، والذي يحظر استخدام تطبيق "تيك توك" في الأجهزة الحكومية، وقال المشرعون إنهم يتطلعون إلى مزيد من التنظيم لشركات التواصل الاجتماعي في العام الجديد 2023.

يجذب تطبيق "تيك توك"، وهو تطبيق لمشاركة الفيديو مملوك لشركة ByteDance الصينية، أكثر من مليار مستخدم كل شهر. وأعرب المشرعون ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، عن مخاوفهم من أن هيكل ملكية "تيك توك" قد يجعل بيانات المستخدم في الولايات المتحدة عرضة للخطر، نظراً لأن الشركات الموجودة في الصين مطالبة بموجب القانون بتسليم معلومات المستخدم إذا طلبت الحكومة ذلك.

وقالت "تيك توك" مراراً وتكراراً إن بيانات المستخدم الأميركية الخاصة بها غير خاضعة للقوانين الصينية، على الرغم من أن هذه التأكيدات لم تفعل سوى القليل لتخفيف المخاوف، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت" في وقت سابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحصار الحوثي يدفع النسوة في تعز إلى ممارسة أعمال شاقة لإعالة أسرهن الحصار الحوثي يدفع النسوة في تعز إلى ممارسة أعمال شاقة لإعالة أسرهن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط