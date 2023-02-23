"إن جي إي" الفرنسية توقع عقداً لبناء 330 كلم من خط لقطارات فائقة السرعة بمصر

أعلنت شركة الإنشاءات الفرنسية "إن جي إي"، اليوم الخميس، أنها وقعت عقدا لبناء 330 كيلومترا من خط سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة يربط بين ميناء السخنة المطل على البحر الأحمر وبرج العرب قرب الإسكندرية على البحر المتوسط.

ووقعت الهيئة القومية المصرية للأنفاق في مايو/أيار عقدا مع شركة سيمنس موبيليتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب لبناء خط سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة بطول حوالي 2000 كيلومتر لما سيكون سادس أكبر شبكة من هذا النوع في العالم.

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وأوضحت "إن جي إي" في بيان أن القطاع الذي وقعت عقدا بشأنه هو جزء من خط مزدوج بطول 600 كيلومتر سيمتد إلى مرسى مطروح على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وستقوم مصر في وقت لاحق ببناء خط آخر من القاهرة إلى الأقصر، وخط ثالث بين الأقصر والغردقة على ساحل البحر الأحمر.

وذكر البيان أن أعمال الإنشاءات ستنفذها شركة "تي إس أو" التابعة لشركة "إن جي إي".

وأحجمت الشركة عن الإفصاح عن قيمة العقد الذي قالت إنها حصلت عليه من أوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب.