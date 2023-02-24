روسيا و أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يخفق في فرض عقوبات جديدة على روسيا
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أخفقت دول الاتحاد الأوروبي مجددا في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات كانت تخطط لفرضها على روسيا مع حلول الذكرى الأولى للحرب في أوكرانيا.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن توافق بالإجماع على فرض العقوبات، وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" إن بولندا تعرقل الحزمة بسبب إعفاءات مقترحة من حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الصناعي الروسي.
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وقال دبلوماسيون بولنديون إن الإعفاءات كبيرة لدرجة تجعل العقوبات غير فعالة، وقالت مصادر أخرى إن الإعفاءات اقترحت لتناسب إيطاليا، بدعم من ألمانيا.
وذكرت المصادر أن من المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الأعضاء مرة أخرى اليوم الجمعة، وهو اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا العام الماضي، لمحاولة إبرام اتفاق.
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