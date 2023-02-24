الحكومة البريطانية تفرض عقوبات على أقرب حلفاء بوتين

أعلنت بريطانيا المزيد من العقوبات على روسيا، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا، بما يشمل حظر تصدير كل عنصر تستخدمه في ساحة المعركة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة إن العقوبات والإجراءات التجارية المنسقة دوليا ستستهدف قطع غيار الطائرات وأجهزة اللاسلكي والمكونات الإلكترونية.

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كما تستهدف المزيد من المديرين التنفيذيين الروس بمن فيهم من شركة روس آتوم للطاقة النووية وغيرهم ممن يعملون في قطاع الدفاع وبنوك روسية، إضافة إلى أقرب حلفاء بوتين.

وأضافت وزارة الخارجية "أفادت المخابرات العسكرية بأن نقص المكونات في روسيا نتيجة للعقوبات من المحتمل بالفعل أن يؤثر على قدرتها على إنتاج معدات للتصدير، مثل المركبات المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي".

ويجتمع زعماء مجموعة الدول السبع الغنية اليوم الجمعة عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومن المتوقع أن يناقشوا المزيد من العقوبات على روسيا.

واستهدفت العقوبات البريطانية الرئيس التنفيذي لخط غاز نورد ستريم 2 المقرب من بوتين.

وذكر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الجمعة أن حزمة العقوبات الجديدة والتدابير التجارية المنسقة دوليًا، تشمل مئات البضائع وقطع غيار الطائرات والمكونات الإلكترونية التي يمكن أن يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الروسي، بما في ذلك إنتاج الطائرات بدون طيار.

وأظهرت الاستخبارات العسكرية أن النقص في المكونات في روسيا نتيجة للعقوبات قد يؤثر بالفعل على قدرتها على إنتاج معدات للتصدير، مثل المركبات المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي. نتيجة لذلك، من المحتمل جدًا أن يتم تقويض دور روسيا كمصدر للأسلحة ومجمعها الصناعي العسكري بسبب العقوبات الدولية.

ووفقا لبيان نشر على موقع وزارة الخاردية البريطانية "ستؤدي إجراءات اليوم إلى مزيد من الضرر لهم (روسيا)، مما يقوض آلة بوتين العسكرية التي تضطر بالفعل إلى تعبئة دبابات الحقبة السوفيتية للحصول على رقائق منخفضة الجودة".

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي "يقف الأوكرانيون في مواجهة روسيا، لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك بمفردهم. لهذا السبب يجب علينا بذل المزيد لمساعدة أوكرانيا على الفوز".

"اليوم نفرض عقوبات على النخب التي تدير الصناعات الرئيسية لبوتين ونلتزم بحظر التصدير إلى روسيا لكل عنصر تم العثور على روسيا تستخدمه في ساحة المعركة".

كما تم فرض عقوبات أيضًا على كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة روساتوم للطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة، بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين من أكبر شركتي دفاع روسيتين وأربعة بنوك ونخب روسية أخرى.

"روساتوم" لديها علاقات عميقة مع المجمع الصناعي العسكري الروسي من خلال ألكسندر نوفاك الذي هو في الوقت نفسه عضو في مجلس الإشراف ونائب رئيس الوزراء في إدارة بوتين.

وبحسب ما ورد كانت الشركة المملوكة للدولة تزود مصنعي الأسلحة بالتكنولوجيا والمواد اللازمة لإعادة إمداد خط المواجهة لروسيا، بما في ذلك لشركات الدفاع الخاضعة للعقوبات.

كما تم معاقبة أربعة بنوك، بما في ذلك "MTS"، كجزء من حزمة العقوبات التي فرضت اليوم. سيؤدي هذا إلى زيادة عزلة روسيا عن النظام المالي الدولي.