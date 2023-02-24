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اقتصاد العراق

تجار: العراق اشترى 250 ألف طن قمحا من أستراليا

قد يكون مصدره أستراليا

هامبورغ - رويترز
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قال تجار أوروبيون اليوم الجمعة إنه يُعتقد أن مشتري الحبوب التابع للدولة في العراق اشترى حوالي 250 ألف طن قمحا ومن المتوقع أن يكون مصدره أستراليا، وذلك في مناقصة دولية مقيدة بعدد محدود من المشاركين هذا الأسبوع.

وقال تجار أوروبيون إن القمح يُعتقد أنه كان بسعر يقدر بنحو 428 دولارا للطن دون تكلفة الشحن كما يُعتقد أن شركتي فيتيرا وذا أندرسونز هما جهة البيع.

وتعكس النتائج تقديرات التجار ومن الممكن صدور تقديرات أخرى حول الأسعار والأحجام لاحقا.

وأضاف التجار أن المناقصة سعت لشراء قمح من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.

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