اقتصاد أميركا
تعديل سلبي لنمو اقتصاد أميركا في الربع الرابع 2022
الاقتصاد نما بنحو 2.7%
وضع القراءة
100% حجم الخط
تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي وذلك وفقاً للقراءة الثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد نما بنحو 2.7% في الربع الرابع 2022 مقابل القراءة الأولى التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.9%
فيما نما إنفاق المستهلك بنحو 1.4%، مقابل 2.1% في القراءة الأولى.
مادة اعلانية
رئيس "جي بي مورغان": "الفيدرالي" فقد القليل من السيطرة على التضخم
تأتي هذه البيانات السلبية بعد سلسلة من الأرقام الإيجابية شملت تضخم المنتجين والمستهلكين ومبيعات التجزئة، بالإضافة إلى نشر محضر اجتماع الفدرالي السابق الذي أظهر لهجة متشددة في السياسة النقدية.
اقرأ أيضاً
-
مؤشر نيكاي يحقق أكبر قفزة في شهر بفضل أسهم الرقائقسجل المؤشر نيكاي الياباني أكبر قفزة له في شهر اليوم الجمعة متعافيا من أدنى مستوى له خلال شهر الذي بلغه في الجلسة السابقة مع ارتفاع الأسهم المرتبطة ... أسواق المال
-
بريطانيا تحظر تصدير كل ما تستخدمه روسيا في الحربالحكومة البريطانية فرضت عقوبات على أقرب حلفاء بوتين اقتصاد
-
"بوينغ" تعلّق مجدداً تسليم طائرات 787 للتحقّق من مكوّن في بدن الطائرةيشكّل هذا التعليق الجديد لعمليات التسليم خيبة أمل للمجموعة سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية