تعديل سلبي لنمو اقتصاد أميركا في الربع الرابع 2022

تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي وذلك وفقاً للقراءة الثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد نما بنحو 2.7% في الربع الرابع 2022 مقابل القراءة الأولى التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.9%

فيما نما إنفاق المستهلك بنحو 1.4%، مقابل 2.1% في القراءة الأولى.

مادة اعلانية

رئيس "جي بي مورغان": "الفيدرالي" فقد القليل من السيطرة على التضخم

تأتي هذه البيانات السلبية بعد سلسلة من الأرقام الإيجابية شملت تضخم المنتجين والمستهلكين ومبيعات التجزئة، بالإضافة إلى نشر محضر اجتماع الفدرالي السابق الذي أظهر لهجة متشددة في السياسة النقدية.