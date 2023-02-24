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اقتصاد أميركا تضخم ركود مناسبة
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اقتصاد أميركا

تعديل سلبي لنمو اقتصاد أميركا في الربع الرابع 2022

الاقتصاد نما بنحو 2.7%

دبي - العربية.نت
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تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي وذلك وفقاً للقراءة الثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد نما بنحو 2.7% في الربع الرابع 2022 مقابل القراءة الأولى التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.9%
فيما نما إنفاق المستهلك بنحو 1.4%، مقابل 2.1% في القراءة الأولى.

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تأتي هذه البيانات السلبية بعد سلسلة من الأرقام الإيجابية شملت تضخم المنتجين والمستهلكين ومبيعات التجزئة، بالإضافة إلى نشر محضر اجتماع الفدرالي السابق الذي أظهر لهجة متشددة في السياسة النقدية.

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