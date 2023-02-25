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مجموعة العشرين
مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

وزراء المالية بمجموعة العشرين قد يفشلون في التواصل لبيان رسمي وسط خلافات حادة

تم التوصل إلى "بعض القرارات" بشأن إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة

بنجالورو - رويترز
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قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إنه ليس من المتوقع أن تصدر دول مجموعة العشرين بيانا مشتركا، اليوم السبت، بعد اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول المجموعة الذي شهد مناقشة قضايا سياسية "أزعجت" روسيا والصين.

وأفاد مصدران بأن اجتماع الزعماء الماليين للمجموعة التي تضم أكبر 20 اقتصادا عالميا عُقد بالقرب من بنجالورو في الهند لمدة يومين، وتم التوصل إلى "بعض القرارات" بشأن إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة.

وامتنعت المصادر التي شاركت في اجتماع مجموعة العشرين عن الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

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