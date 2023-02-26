السعودية تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

شارك وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية والذي عُقد بمدينة بنغالور يومي 24 و25 فبراير 2023م، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وفقاً لبيان.

واشتمل الاجتماع على ثلاث جلسات، ناقشت الجلسة الأولى منها مواضيع بشأن الهيكل المالي الدولي والتمويل المستدام والبنية التحتية، كما قدمت إرشادات حول كيفية دعم مجموعة العشرين لجهود تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف حتى تتمكن من مواجهة التحديات العالمية المشتركة للقرن الحادي والعشرين مع الحفاظ على التركيز على القضاء على الفقر وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، مستعرضة عدداً من الاقتراحات بشأن توفير معالجة الديون للبلدان المثقلة بالديون، منها تعزيز التنسيق متعدد الأطراف بين الدائنين الثنائيين الرسميين ودائني القطاع الخاص.

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وأتت الجلسة الثانية بعنوان "القطاع المالي والشمول المالي"، وتناولت المواضيع المرتبطة بالاستقرار المالي، وناقشت التأثير المالي الكلي لتطور الأصول المشفرة في أشكال مختلفة، والمخاطر التي تشكلها، وطريقة المضي قدمًا في استجابة السياسة المنسقة عالميًا.

أما الجلسة الثالثة فسلطت الضوء على موضوعات الاقتصاد العالمي والصحة والضرائب.