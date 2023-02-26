اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا
اقتصاد اليابان

رئيس وزراء اليابان يدعو للتوسع في زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك الخاص

استطلاع: توقعات بعرض الشركات الكبيرة خلال المحادثات العمالية هذا العام أكبر زيادة للأجور في 26 عاما بما يعادل في المتوسط 2.85%

طوكيو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد إلى التوسع في زيادة الأجور في جميع أنحاء البلاد لكبح التضخم المرتفع، وذلك مع قرب انتهاء مفاوضات عمالية سنوية الشهر المقبل.

وتشهد اليابان منذ سنوات تباطؤا في نمو الأجور مع إقدام الشركات تحت ضغط من المخاوف بتكديس كميات قياسية من النقد مع الحد من تكاليف العمالة، رغم الضغط الحكومي على الشركات لزيادة الأجور.

وتركز الحكومة بشدة على زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك الخاص الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، على أمل إطلاق دورة إيجابية من النمو الاقتصادي وتوزيع الثروات في إطار أجندة كيشيدا الرأسمالية الجديدة.

السعودية تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين اقتصاد مجموعة العشرين السعودية تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

وقال كيشيدا في تجمع سنوي لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم يحدد جدول الأعمال السياسي لهذا العام "قبل كل شيء، هناك حاجة إلى زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار".

وأضاف "يجب أن تمتد موجة ارتفاع الأجور إلى الشركات الصغيرة والمناطق المحلية لتعزيز القدرة التنافسية وسط المنافسة المحتدمة لاجتذاب العمال" في ظل نقص العمالة.

وبالتزامن مع إدخال "زيادات هيكلية في الأجور"، تعهد كيشيدا بمواصلة اتخاذ الخطوات للحد من أسعار الطاقة والغذاء لتخفيف عبء التضخم على الأسر.

ومن المتوقع أن تعرض الشركات الكبيرة خلال المحادثات العمالية هذا العام أكبر زيادة للأجور في 26 عاما بما يعادل في المتوسط 2.85%، وفقا لاستطلاع أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية وشمل 33 خبيرا.

إلا أن هذ المعدل سيكون أقل من التضخم في أسعار المستهلكين الذي وصل إلى 4.2%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انخفاض نسبة زوار السينما في روسيا 40٪.. ما علاقة حرب أوكرانيا؟ انخفاض نسبة زوار السينما في روسيا 40٪.. ما علاقة حرب أوكرانيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط