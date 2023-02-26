وزير الخارجية السعودي: المملكة قدمت حزمتين من المساعدات لأوكرانيا بـ 410 ملايين دولار

خبير: أسهم القطاع المصرفي السعودي تخسر 450 مليار ريال منذ بداية 2023

قال محلل الأسواق المالية حمد العليان، إن المستثمرين في أسواق الأسهم لا يعولون على النصف الأول من عام 2023، حتى تتضح الصورة بشكل جيد حول أداء ...