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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
اقتصاد

وزير الخارجية السعودي: المملكة قدمت حزمتين من المساعدات لأوكرانيا بـ 410 ملايين دولار

السعودية وأوكرانيا توقعان مذكرة تفاهم للمشتقات النفطية وبرنامجا مشتركا للعمل الإنساني

دبي - العربية.نت
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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، إن المملكة قدمت حزمتين من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار.

وأضاف أن الصندوق السعودي للتنمية يدعم أوكرانيا بالغاز المسال ومشتقات النفط بمبلغ 300 مليون دولار.

وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

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ووقعت السعودية وأوكرانيا مذكرة تفاهم للمشتقات النفطية وبرنامجا مشتركا للعمل الإنساني.

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