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اقتصاد السعودية

اتفاقية لتطوير سلسلة قيمة التيتانيوم لصناعة الطيران في السعودية

بين شركة التصنيع الوطنية وشركة بوينغ الشرق الأوسط

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية تعاون استثماري مع شركة التصنيع الوطنية وشركة بوينغ الشرق الأوسط لتطوير سلسلة قيمة التيتانيوم لصناعة الطيران بالمملكة.

يذكر أن السعودية أنجزت في الأعوام الأخيرة خطوات مهمة لتأسيس سلسلة القيمة للتيتانيوم، إذ تستهدف المملكة الوصول إلى المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج التيتانيوم الإسفنجي.

ويستخدم معدن التيتانيوم في صناعات كثيرة مثل تحلية المياه، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران.

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وتشهد المملكة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة، ويجري تأسيس مصانع جديدة في مختلف القطاعات منها قطاع تصنيع الطائرات، المتضمن تأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة فيجيك أيرو الفرنسية (Figeac Aéro) في مجال صناعة مكونات هياكل الطائرات المشروع المشترك الأول الذي يقضي ببناء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران.

وتركز الاستراتيجية الصناعية على 12 قطاعاً، من بينها صناعات الطيران والسيارات والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الكيماويات والأدوية والأغذية والصناعات التعدينية والعسكرية.

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية، الاستثمار في البحث والتطوير، وتبني مجموعة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتحقيق ريادة عالمية في صناعة مجموعة من السلع الصناعية.

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