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بريكست

اتفاق وشيك على بروتوكول إيرلندا الشمالية ينهي خلافات لندن وبروكسل حول البريكست

اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء البريطاني مع رئيسة المفوضية الأوروبية

دبي - العربية.نت
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يلتقي رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات نهائية قبل الإعلان المتوقع عن تسوية لملف إيرلندا الشمالية، ما يعني الاتفاق أخيرا على البريكست، بعد سنوات على عرقلة ترتيبات التجارة مع أيرلندا الشمالية للاتفاقية.

وستسعى الصفقة إلى تخفيف الحواجز التجارية والتنظيمية التي ظهرت داخل المملكة المتحدة نتيجة لبروتوكول أيرلندا الشمالية وهو جزء من صفقة البركسيت التي تفاوض عليها رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، والذي سيمنح مكانة فريدة للمنطقة في كل من الأسواق التجارية لبريطانيا وللاتحاد الأوروبي.

يذكر أن سوناك لم يتمكن من إقناع النقابيين في أيرلندا الشمالية وأنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزبه المحافظ الحاكم بالموافقة على اتفاق الأسبوع الماضي.

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