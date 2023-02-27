البنك الدولي: 34 مليار دولار قيمة أضرار زلزال تركيا

قدر البنك الدولي الأضرار الناجمة عن الزلزال في تركيا بقيمة 34 مليار دولار، فيما ستكلف عملية إعادة الإعمار الضعف.

وذكر البنك الدولي أن الناتج المحلي في تركيا سينكمش بنحو 4% بسبب الزلزال.

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واعتبر البنك الدولي أن الأضرار الناجمة عن الزلزال في سوريا "كارثية للغاية".

ووفقا لتقديرات صحيفة "فاينانشال تايمز" فإن إعادة بناء المنطقة الشاسعة التي دمرها زلزال تركيا تتطلب ترميم مليون مبنى، بالإضافة إلى تكلفتها عشرات المليارات من الدولارات.

بينما لا يزال يتم حصر الخسائر الكاملة للزلزال، بدأت السلطات المحلية ومخططو المدن في تقييم ما يُرجح أن يكون أكبر جهد لإعادة الإعمار في تركيا منذ تأسيس الجمهورية في عام 1923.

قال رئيس غرفة المهندسين المعماريين في اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك أيوب موهجو، إن نصف المباني البالغ عددها 3.4 مليون مبنى في المنطقة المتضررة بجنوب تركيا قد تحتاج إلى الهدم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف: "من أجل إعادة بناء هذه المنازل، يتعين عليك أيضًا بناء البنية التحتية والمرافق العامة، حتى نتمكن من التحدث عن التكلفة التقديرية الأولية البالغة 100 مليار دولار لإعادة الإعمار"، مقدمًا حسابًا تقريبيًا للتكلفة المالية.

قال بنك الاستثمار جيه بي مورغان إن التكلفة المباشرة من الهياكل المدمرة قد تتجاوز 25 مليار دولار، أو 2.5%، من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

من أصعب جوانب عملية إعادة الإعمار إعادة بناء المراكز التاريخية مثل أنطاكيا، عاصمة مقاطعة هطاي والمدينة التي كانت تُعرف باسم أنطاكية، وهي موطن لواحدة من أقدم الكنائس في المسيحية، والتي قال المسؤولون إنها لم تتضرر، لكن كنيسًا يهوديًا تعرض للضرر ودمر مسجد من القرن الثالث عشر.

وقال روسيتو من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن المساحين عادة ما يضعون المباني التي تضررت في الكوارث الطبيعية في واحدة من ثلاث فئات: مدمرة تمامًا وقابلة للإصلاح وصالحة للعيش. إذا تم إجراء هذا التقييم بسرعة، يصبح من الأسهل إعادة توطين الأشخاص وجدولة مقياس إعادة البناء اللازم في أي منطقة معينة.

كما اقترح، عمدة مدينة أنطاكيا التاريخية التي ضربها زلزال 6 فبراير، لوتفو سافاش، إعادة بناء تصل إلى 100 مليار دولار. لا تزال التقديرات تختلف اختلافًا كبيرًا نظرًا لمحدودية المعلومات حول حجم الضرر. وضع أحد المتخصصين في نمذجة الكوارث، والذي طلب عدم ذكر اسمه، تكلفة إعادة الإعمار في نطاق يتراوح بين 10 مليارات دولار و50 مليار دولار.