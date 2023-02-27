زلزال تركيا
تراجع طفيف للثقة في الاقتصاد التركي في فبراير
مؤشر الثقة الاقتصادية لتركيا انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري في فبراير إلى 99.1 نقطة
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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادي بنسبة 0.3% على أساس شهري في فبراير/شباط إلى 99.1 نقطة بعدما دمرت هزات أرضية عنيفة المنطقة الجنوبية من البلاد.
وسجل المؤشر، الذي يشير إلى نظرة مستقبلية متفائلة عندما تتجاوز قراءته مستوى 100 ومتشائمة عند النزول عن ذلك، انخفاضا قياسيا في 2020 قبل أن يعاود الانتعاش بعد تخفيف الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا.
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واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات الزلزال الذي من المتوقع أن يكلفها 50 مليار دولار على الأقل. لكن خبراء اقتصاديين توقعوا أن يخفض الزلزال النمو الاقتصادي في تركيا هذا العام حوالي نقطة مئوية واحدة أو اثنتين.
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