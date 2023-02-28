ساما
ارتفاع إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص إلى 2.3 تريليون ريال بنهاية يناير
الموجودات الأجنبية لـ"ساما" انخفضت إلى 1.640 تريليون ريال
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أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تراجع الموجودات الأجنبية للبنك بـ9.4 مليار ريال في يناير لتقف عند 1.640 تريليون ريال.
كما أظهرت البيانات ارتفاع إقراض المصارف للقطاع الخاص في نفس الفترة بشكل طفيف ليلامس 2.3 تريليون ريال.
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وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس في الأول من فبراير إلى 5.25% أسوة برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنفس النسبة.
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