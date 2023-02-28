الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يجري محادثات لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الإمارات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، أن الإمارات العربية المتحدة تظهر موقفاً بناءً بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وسيجري الجانبان محادثات في أوائل الربيع.

وقال بانكين في مقابلة مع وكالة "تاس": "في إطار تعاوننا مع إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة، أود التأكيد على الموقف البناء لجميع الأطراف المعنية".

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وأضاف نائب وزير الخارجية: "بفضل ذلك اُتخذت قرارات إطلاق المحادثات بسرعة كبيرة، ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من المشاورات مع الشركاء من الإمارات في بداية شهر مارس، ومن إندونيسيا في أواخر مارس أو أوائل أبريل".

واستثمرت الإمارات، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقوة في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية ووسعت شراكات اقتصادية للتنويع بعيدا عن الهيدروكربونات كي تصبح مركزا تجاريا عالميا.

وارتفعت التجارة الخارجية لدولة الإمارات بنسبة 17% إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم (599 مليار دولار) في العام 2022.