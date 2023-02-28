الخارجية الروسية: موسكو لا تعتزم الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

نقلت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين قوله إن موسكو لا تعتزم الانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

وأضاف بانكين أن "الانسحاب من منظمة التجارة سيؤدي إلى عزلة ذاتية للاقتصاد الروسي".

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وقال المسؤول الروسي: "حتى الآن، لم يتغير موقف المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية الروسية، حيث لا نزال نعتبر منظمة التجارة العالمية منصة مهمة لحماية المصالح التجارية والاقتصادية لروسيا والتي لا بديل لها"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وشدد بانكين على أن الخروج الروسي من منظمة التجارة العالمية سيحد من المشاركة في سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر على مستوى العلاقات الاقتصادية الخارجية.

وخلص الدبلوماسي الروسي الكبير إلى أنه "بالنظر إلى الاندماج العميق لروسيا في الاقتصاد العالمي، فإن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى عزلة ذاتية مصطنعة للاقتصاد الوطني".