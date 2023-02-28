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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
اقتصاد الجزائر

الرئيس الجزائري: يجب أن تزيد البلاد إنتاجها من القمح إلى المثلين

الجزائر أنتجت 3.5 مليون طن من القمح في 2022

الجزائر - رويترز
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء إنه ينبغي على البلاد أن تزيد إنتاجها من القمح إلى المثلين بهدف الحد من الاعتماد على الواردات على أن يتحقق ذلك جزئيا عن طريق رفع إنتاجية الفدان الواحد إلى 3 أطنان بدلا من طنين حاليا.

وتظهر الأرقام الرسمية أن الجزائر، التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، تدفع ما يقدر بنحو 2.8 مليار دولار سنويا لجلب نحو 9 ملايين طن من القمح.

وقال تبون إن الاضطرابات في أسواق الحبوب العالمية أظهرت أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون مستقلة حقا إلا إذا أنتجت قمحها.

وتشير أرقام وزارة الزراعة الجزائرية إلى أن البلاد أنتجت 3.5 مليون طن من القمح في 2022.

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