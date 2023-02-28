اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد الصين
علم الصين -( صورة تعبيرية)
اقتصاد الصين

مسؤولون: الانتعاش الاقتصادي في الصين ليس قويا بعد

عوامل مختلفة غير متوقعة قد تحدث في أي وقت

بكين - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت وسائل إعلام رسمية في الصين عن مسؤولين قولهم اليوم الثلاثاء، إن أساس الانتعاش الاقتصادي في البلاد لم يصل إلى القوة بعد وإن عوامل مختلفة غير متوقعة قد تحدث في أي وقت.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينغوا" عن بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن التنمية في البلاد لا تزال تواجه ضغوطا من انكماش الطلب وصدمة العرض وضعف التوقعات.

وصدر البيان في الجلسة الكاملة الثانية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني من 26 إلى 28 فبراير/ شباط.

خبراء للعربية: مؤشرات الاقتصاد الصيني تظهر السير في الاتجاه الصحيح قصص اقتصادية خاص خبراء للعربية: مؤشرات الاقتصاد الصيني تظهر السير في الاتجاه الصحيح

وناقش أكثر من 200 عضو باللجنة المركزية مسودة إصلاحات للحزب ومنظمات الدولة والتي سيدرسها المجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني.

وتنطلق فعاليات المجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، وهو اجتماع سنوي للبرلمان تلتقي فيه آلاف الوفود من جميع أنحاء الصين في العاصمة بكين، يوم الأحد المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سوناك يعلن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول أيرلندا الشمالية سوناك يعلن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول أيرلندا الشمالية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط