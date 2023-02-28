اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
المركزي المصري

"المركزي المصري": ارتفاع المعروض النقدي 32% إلى 7.7 تريليون جنيه في يناير

على أساس سنوي

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 31.6% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني.

وبلغ المعروض النقدي 7.73 تريليون جنيه مصري (252.8 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني، مقابل 5.87 تريليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.

وشهد العام الماضي تحركات عدة للبنك المركزي على صعيد خفض سعر صرف العملة المحلية.

"المركزي" المصري: الاحتياطي الأجنبي يرتفع للشهر الخامس على التوالي اقتصاد اقتصاد مصر "المركزي" المصري: الاحتياطي الأجنبي يرتفع للشهر الخامس على التوالي

وكان أول تحرك للبنك المركزي في سوق الصرف خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مارس الماضي، حيث تقرر زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 25.2% بعدما رفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه.

وكان التحرك الثاني في الأسبوع الأخير من أكتوبر من العام الماضي، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 22.8% ليقفز سعر صرف العملة الأميركية الخضراء من مستوى 19.74 جنيه إلى نحو 24.25 جنيه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
البيت الأبيض يمهل الوكالات الفيدرالية 30 يوماً لحظر تطبيق تيك توك الصيني البيت الأبيض يمهل الوكالات الفيدرالية 30 يوماً لحظر تطبيق تيك توك الصيني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط