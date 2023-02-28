"المركزي المصري": ارتفاع المعروض النقدي 32% إلى 7.7 تريليون جنيه في يناير
على أساس سنوي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 31.6% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني.
وبلغ المعروض النقدي 7.73 تريليون جنيه مصري (252.8 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني، مقابل 5.87 تريليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وشهد العام الماضي تحركات عدة للبنك المركزي على صعيد خفض سعر صرف العملة المحلية.
وكان أول تحرك للبنك المركزي في سوق الصرف خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مارس الماضي، حيث تقرر زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 25.2% بعدما رفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه.
وكان التحرك الثاني في الأسبوع الأخير من أكتوبر من العام الماضي، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 22.8% ليقفز سعر صرف العملة الأميركية الخضراء من مستوى 19.74 جنيه إلى نحو 24.25 جنيه.
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