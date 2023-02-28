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iStock-العقوبات على روسيا (تعبيرية من آيستوك)
العقوبات على روسيا (تعبيرية من آيستوك)
روسيا و أوكرانيا

اليابان تجمد أصول 39 شخصا و73 منظمة من روسيا

دبي - العربية.نت
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أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، عن تجميد أصول 39 شخصا و73 منظمة من روسيا.

وتأتي تلك الجولة الجديدة من العقوبات عقب تشديد اليابان العقوبات ضد روسيا الشهر الماضي، بما يشمل حظر اليابان شحنات مواد إلى 49 منظمة في روسيا اعتبارا من الثالث من فبراير 2023، وهي المواد التي يمكن أن تستخدمها موسكو لتعزيز قدرتها العسكرية.

وأوضحت الوزارة، أن تلك المواد ستشمل منتجات تتراوح بين مدافع المياه ومعدات التنقيب عن الغاز ومعدات أشباه الموصلات إلى اللقاحات ومعدات الفحص بالأشعة السينية والمتفجرات والروبوتات.

كما ستقوم اليابان بتجميد أصول ثلاثة كيانات و22 فردا في روسيا، من بينهم نائب وزير الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، ووزير العدل، كونستانتين تشويتشينكو، و14 مؤيدا لموسكو على صلة بضم أجزاء من جنوب شرق أوكرانيا.

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