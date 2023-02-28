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ميناء ميناء الملك عبدالعزيز
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
اقتصاد السعودية

"موانئ" السعودية تعلن ربط ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بالهند والعراق

كخدمة شحن ملاحية جديدة لدعم المستوردين والمصدرين

دبي - العربية.نت
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" في بيان، اليوم الثلاثاء، عن إضافة شركة "BTL" الخدمة الملاحية الجديدة "ISI" إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بهدف تقديم خدمات ملاحية عالمية المستوى للعملاء الإقليميين والدوليين.

جاء ذلك تحقيقًا للهدف الاستراتيجي للهيئة بـ"تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية" اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

وتُسهم الخدمة الجديدة في ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بمينائي موندرا الهندي، وأم قصر العراقي بعدد سفينة واحدة؛ تبلغ طاقتها الاستيعابية 929 حاوية قياسية، بداية من 19 فبراير لعام 2023م.

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يُذكر أن "موانئ" قد أعلنت خلال شهر يناير لعام 2023م عن إضافة كبرى الخطوط الملاحية 5 خدمات جديدة إلى موانئ "جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، والجبيل التجاري" تُسهم في ربط المملكة بعدد 43 ميناء عالميًا.

ويشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام برامج تطوير مُستمرة؛ ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز إنتاجيته، وأكدت على ما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية، بما يعزز مكانته في المركز الـ 14 عالميًا في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي.

ويُعد الميناء؛ الميناء الرئيس للمملكة على ساحل الخليج العربي، ويتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم ومساحته التي تصل إلى 19 كم2، ووجود 43 رصيفاً تصل طاقتها الاستيعابية إلى 105 ملايين طن.

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