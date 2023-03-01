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القاهرة (iStock)
القاهرة (iStock)
اقتصاد مصر

مصر تستأنف العمل بنظام التوقيت الصيفي بهدف توفير الطاقة

كانت المرة الأخيرة التي تم فيها العمل بنظام التوقيت الصيفي بمصر في عام 2014

القاهرة - رويترز
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أعلن مجلس الوزراء في مصر اليوم الأربعاء، استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 أعوام، في أحدث الجهود الحكومية لتوفير الطاقة.

وأعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

وقال مجلس الوزراء إن العمل بنظام تعديل الساعة "يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة"، وذلك في أثناء الإعلان عن مشروع القانون الذي من المتوقع أن يقره مجلس النواب.

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وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2014، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات وينظر إليه البعض على أنه من إرث الحكومات السابقة في البلاد.

وسيتم تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارا من آخر جمعة في شهر أبريل/نيسان على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وفقا لمجلس الوزراء.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية بعد أن أدت تداعيات الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم شح النقد الأجنبي.

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