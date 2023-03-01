موديز تعدل توقعات النمو للسعودية بالزيادة في 2023 و2024

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بالزيادة في 2023 و2024.

وذكرت موديز، أن التعديل بالزيادة في 2023 و2024 يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قويا، نقلاً عن رويترز.

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كانت وكالة "موديز" قد توقعت نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9% خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026.

وفي التقرير السنوي الصادر عن الوكالة أشادت بقوة الاقتصاد السعودي رغم بعض التحديات، مشددا على أهمية الخطوات التي تقوم بها المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والتي بدأت تؤتي ثمارها.

وأكدت وكالة موديز أن المملكة تتمتع بنقاط قوة تدعم تصنيفها الائتماني المرتفع والنظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها.

نقاط القوة هذه تشمل الميزانية العمومية المتينة المدعومة بمستويات معتدلة من الديون واحتياطيات مالية كبيرة، هذا إلى جانب احتياطاتها النفطية الضخمة وتكاليف الاستخراج المنخفضة للنفط والنظام المالي الذي تصفه بالمنظم والمدار بحكمة.