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اقتصاد الصين

نشاط قطاع التصنيع في الصين عند أعلى مستوى بأكثر من عقد

يسجل أعلى قراءة منذ أبريل 2012

دبي - العربية.نت
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ارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين خلال شهر فبراير إلى 52.6 نقطة من 50.1 نقطة في يناير.

وتعتبر هذه القراءة هي الأعلى منذ أبريل من عام 2012 ما يعكس الانتعاش القوي للاقتصاد بعد الجائحة.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات خارج قطاع الصناعة إلى 56.3 نقطة، بأداء أفضل من توقعات المحللين.

ودعمت البيانات الاقتصادية مؤشر هانغ سنغ اليوم الأربعاء، وارتفع بنسبة 3% خلال الجلسة الصباحية.

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