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سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب اسطنبول - رويترز
سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب اسطنبول - رويترز
اقتصاد أوروبا

يوروستات: صادرات أوروبا لأوكرانيا في ديسمبر تجاوزت مستويات ما قبل الحرب

"الزراعة" الأوكرانية: إجمالي كمية الحبوب المباعة عادت إلى مستويات ما قبل الحرب في فبراير

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الأربعاء أن صادرات التكتل إلى أوكرانيا ارتفعت إلى مستويات ما قبل الحرب في ديسمبر/كانون الأول لتتعافى من الاضطرابات التي أصابت التجارة نتيجة الغزو الروسي.

وتراجعت تجارة الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا في البداية بين فبراير/شباط ومارس/آذار 2022 خلال المرحلة الأولى من الحرب عندما انخفضت حصة أوكرانيا من واردات الاتحاد الأوروبي إليها 40% وتراجعت الصادرات إلى البلاد 50%.

ومع ذلك، نمت مساهمة أوكرانيا في صادرات الاتحاد الأوروبي خارج أراضيها 1.5% في ديسمبر/كانون الأول من 1.2% في فبراير/شباط 2022، وفق رويترز.

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وبلغت حصتها في واردات الاتحاد الأوروبي غير المحلية في ديسمبر/كانون الأول 1% أي أقل قليلا من نسبة 1.1% المسجلة في فبراير/شباط الماضي.

وشكّل القطاع الزراعي في أوكرانيا نحو 12% من ناتجها المحلي الإجمالي وزهاء 40% من إجمالي صادراتها قبل الحرب، لكنه تضرر من قلة الحصاد والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي.

وتماشيا مع اتجاه التعافي المسجل في ديسمبر/كانون الأول، أظهرت البيانات التي جمعتها وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن إجمالي كمية الحبوب المباعة عادت إلى مستويات ما قبل الحرب في فبراير/شباط، إذ وصلت إلى 5.2 مليون طن مقارنة مع 5.05 مليون طن قبل عام.

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