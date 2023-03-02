اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - رويترز
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - رويترز
اقتصاد مصر

الرئيس المصري يعلن حزمة إجراءات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات

السيسي: رفع معاشات تكافل وكرامة من أول أبريل 2023

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن حزمة إجراءات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات.

وكشف الرئيس المصري، عن إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة بحد أدنى ألف جنيه شهريا.

ونص القرار على الآتي:-

أولاً: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

زيادة أسعار البنزين في مصر بدءا من اليوم الخميس اقتصاد اقتصاد مصر زيادة أسعار البنزين في مصر بدءا من اليوم الخميس

ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

– بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

– بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

– بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

– بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زلزال تركيا يشطر قرية جسر الحديد إلى قسمين.. والسلطات تحاول فك عزلة السكان زلزال تركيا يشطر قرية جسر الحديد إلى قسمين.. والسلطات تحاول فك عزلة السكان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط