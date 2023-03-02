واردات تركيا ترتفع في فبراير.. وانخفاض الصادرات عقب الزلازل يفاقم العجز التجاري

أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية، اليوم الخميس، أن عجز التجارة الخارجية بلغ 12.9 مليار دولار في فبراير/شباط بزيادة سنوية بلغت 52.8%، مما يبرز تأثير الزلازل التي وقعت الشهر الماضي على الميزان التجاري.

وأظهرت البيانات أن الصادرات تراجعت 6.4% إلى 18.64 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 10.6% إلى 30.83 مليار دولار.

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وذكرت الوزارة إن سبب ارتفاع الواردات يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع بنسبة 858.7% في واردات الذهب غير المصنع، بينما أدت الزلازل إلى انخفاض الصادرات 1.5 مليار دولار.

كانت بيانات رسمية، أظهرت زيادة عجز التجارة الخارجية التركي 38.4% على أساس سنوي إلى 14.24 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، مع ارتفاع الواردات 20.7% والصادرات 10.3%.

وأوضح معهد الإحصاء التركي أن الواردات قفزت إلى 33.61 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، بينما زادت الصادرات إلى 19.37 مليار دولار.

وبموجب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه في 2021، تسعى تركيا للتحول إلى تسجيل فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال تعزيز الصادرات وخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم وتهاوي العملة خلال السنوات الماضية.