وزير الاقتصاد: نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 7.6% في 2022

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده نما 7.6% في عام 2022.

وكان يتحدث خلال مشاركته في مؤتمر إنفستوبيا الذي تستضيفه الإمارات.

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كان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2022، فيما كانت وكالة موديز قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات ما بين 6% و7% خلال العام 2022.

وأظهر استطلاع حديث أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست سينمو هذا العام بنصف معدل 2022 مع تضرر عائدات النفط من توقعات بتباطؤ عالمي معتدل.

وانخفضت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من الثلث عن أعلى مستوياتها في العام الماضي، ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط هذا العام لمخاوف من ضعف الطلب بسبب ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 3.3% هذا العام و2.8% العام المقبل، حسبما أظهر الاستطلاع الذي أُجري من التاسع إلى 23 من يناير/ كانون الثاني، انخفاضا من 4.2% و3.3% في الاستطلاع السابق في أكتوبر تشرين الأول.