"كاريليا" الروسية تعتزم إنشاء منطقة تجارة حرة في السعودية

كشفت جمهورية كاريليا في الاتحاد الروسي عن عزمها إنشاء منطقة تجارة حرة بالمملكة العربية السعودية، مختصة في صناعة الأخشاب والبناء وتعزيز سلاسل الإمداد وإقامة صناعات مشتركة بين المستثمرين في البلدين.

ودعا نائب رئيس جمهورية كاريليا الكسندر شيبيك خلال لقائه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، المستثمرين السعوديين للاستفادة من حزمة واسعة من الفرص الاستثمارية الجاهزة وبرنامج حكومي للدعم يغطي 50% من قيمة الاستثمار، مستعرضاً مقومات الاستثمار في بلاده وتميزها عالمياً في صناعة الأخشاب والبناء فضلاً عن مجالات السياحة والتعدين.

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وأعرب نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، عن كامل دعم الاتحاد لتعزيز العلاقات بين البلدين وتعريف المستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية كاريليا، وتشجيع الشراكات بين قطاعي الأعمال في الدولتين.

ونظم اتحاد الغرف السعودية اليوم الخميس، لقاء مع وفد من جمهورية كاريليا في الاتحاد الروسي يضم 7 من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الأخشاب والبناء بحضور سفير جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي كوزلوف ورئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني.