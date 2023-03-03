تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 55.18% خلال فبراير

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا في التضخم السنوي في تركيا إلى 55.18%، في فبراير/شباط، وهو ما جاء دون التوقعات، وذلك في أعقاب هزات أرضية عنيفة ضربت جنوب شرقي البلاد وأودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص قبل أقل من شهر.

وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.15%، على أساس شهري، وهو أقل من المتوقع في استطلاع أجرته "رويترز" بأن ترتفع 3.4%. وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 55.5%، على أساس سنوي.

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وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 1.56%، على أساس شهري في فبراير/شباط بزيادة سنوية 76.61%.