اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محطة وقود في تركيا (أ ف ب) التضخم مناسبة
محطة وقود في تركيا (أ ف ب)
اقتصاد تركيا

تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 55.18% خلال فبراير

الأرقام جاءت دون التوقعات

إسطنبول - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا في التضخم السنوي في تركيا إلى 55.18%، في فبراير/شباط، وهو ما جاء دون التوقعات، وذلك في أعقاب هزات أرضية عنيفة ضربت جنوب شرقي البلاد وأودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص قبل أقل من شهر.

وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.15%، على أساس شهري، وهو أقل من المتوقع في استطلاع أجرته "رويترز" بأن ترتفع 3.4%. وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 55.5%، على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 1.56%، على أساس شهري في فبراير/شباط بزيادة سنوية 76.61%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لغز مدينة تركية بقلب الزلزال لم تسجل أي انهيار لمنازلها يثير الكثير من الحيرة لغز مدينة تركية بقلب الزلزال لم تسجل أي انهيار لمنازلها يثير الكثير من الحيرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط