اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد الإمارات مناسبة
دبي
اقتصاد الإمارات

تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في فبراير مع نمو الإنتاج

ظل فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر مسح اليوم الجمعة تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات قليلا في فبراير/شباط عن الشهر السابق، بدعم من زيادة في نمو الإنتاج، لكن الآفاق لا تزال ضبابية بوجه عام.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.3 في فبراير/شباط من 54.1 في يناير/كانون الثاني، متماشيا مع اتجاه طويل الأمد، وظل فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.1 في فبراير/شباط من 59.8 في الشهر السابق، مسجلا أعلى قراءة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. وعزى المشاركون في المسح الزيادة غالبا إلى مشروعات جديدة أو نمو مبيعات العملاء.

"مصدر" الإماراتية تستثمر 1.2 مليار دولار في تكنولوجيا تخزين الطاقة البريطانية شركات نفط وغاز "مصدر" الإماراتية تستثمر 1.2 مليار دولار في تكنولوجيا تخزين الطاقة البريطانية

ولكن وتيرة نمو الطلبيات الجديدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021 بفعل احتدام المنافسة وضعف الصادرات. وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 55.4 في فبراير/شباط مقابل 56.0 في يناير كانون الأول.

وقال ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "أعطى مؤشر مديري المشتريات الإماراتي إشارات متضاربة للاقتصاد غير النفطي في منتصف الربع الأول من العام".

وأضاف "كان الاتجاه الصعودي الرئيسي للمؤشر هو معدل نمو أسرع للإنتاج، والذي تسارع للمرة الأولى في أربعة أشهر. ومع ذلك... كان الانتعاش الأخير في الأعمال الجديدة هو الأبطأ منذ 17 شهرا، مما يشير إلى أن تحسن صورة النمو قد يكون قصير الأجل".

وساهم تحسن أوضاع سلاسل التوريد في انخفاض حاد في فترات التوريد، مع تسجيل المؤشر الفرعي لمواعيد تسليم الموردين 55.0 في فبراير/شباط، مما يشير إلى أكبر انخفاض في فترات التوريد منذ سبتمبر/أيلول 2019.

ولكن لا تزال ثقة الشركات خلال الاثني عشر شهرا المقبلة دون متوسط 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لغز مدينة تركية بقلب الزلزال لم تسجل أي انهيار لمنازلها يثير الكثير من الحيرة لغز مدينة تركية بقلب الزلزال لم تسجل أي انهيار لمنازلها يثير الكثير من الحيرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط